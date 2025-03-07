Пенсионерка из Нижнекамска потеряла почти полмиллиона из-за замены счетчиков

Фото: Максим Платонов

68-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 433 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление МВД России по Нижнекамскому району.

По словам потерпевшей, сначала ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником компании «Энергосбыт». Она сообщила пенсионерке, что у нее истек срок эксплуатации счетчиков воды и их необходимо заменить. Нижнекамка согласилась, и ей назначили день прихода мастера.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вскоре после этого пенсионерке поступил повторный звонок от мужчины, представившегося сотрудником Центробанка. Он предупредил женщину, что она только что общалась с мошенниками, пытавшимися завладеть ее сбережениями.

Испугавшись за свои деньги, пожилая женщина начала следовать указаниям «сотрудника Центробанка», который убедил ее перевести денежные средства на так называемый «безопасный счет».

Осознав обман, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция ведет расследование.

Ранее сотрудники полиции задержали жительницу Бугульмы по подозрению в мошенничестве. Обвиняемая просила знакомых оформлять на себя кредиты и передавать ей полученные деньги.

Рената Валеева