Бугульминка обманула знакомых на 2,5 млн рублей — возбуждено уголовное дело
Сотрудники полиции задержали жительницу Бугульмы по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, обвиняемая просила знакомых оформлять на себя кредиты и передавать ей полученные деньги.
По версии полиции, о действиях подозреваемой сообщили пять заявителей. Бугульминка использовала для получения денег разные предлоги: покупка недвижимости для ребенка, покупка автомобиля и другие. Суммы долговых обязательств варьировались от 450 до 750 тыс. рублей.
Подозреваемая обещала вернуть деньги, но не выполняла своих обязательств. Она потратила полученные средства на свои нужды. Ущерб оценивается в 2,5 миллиона рублей, и на данный момент он не возмещен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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