Бугульминка обманула знакомых на 2,5 млн рублей — возбуждено уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции задержали жительницу Бугульмы по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, обвиняемая просила знакомых оформлять на себя кредиты и передавать ей полученные деньги.

По версии полиции, о действиях подозреваемой сообщили пять заявителей. Бугульминка использовала для получения денег разные предлоги: покупка недвижимости для ребенка, покупка автомобиля и другие. Суммы долговых обязательств варьировались от 450 до 750 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подозреваемая обещала вернуть деньги, но не выполняла своих обязательств. Она потратила полученные средства на свои нужды. Ущерб оценивается в 2,5 миллиона рублей, и на данный момент он не возмещен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Елизавета Пуншева