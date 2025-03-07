«Дай им Бог здоровья»: в Казани отменили концерт Лолиты после протеста общественников

Фото: Мария Зверева

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 21 марта в «Казань Экспо», не состоится. Причиной отмены стали активные протесты представителей «Русской общины», возмущенных появлением артистки с «подпорченной репутацией» в период Великого поста и Рамадана.

Активисты обратились с жалобами в ряд министерств и ведомств Татарстана, а также лично к раису республики Рустаму Минниханову. В своих обращениях они обвинили Лолиту в вызывающем и непристойном поведении, русофобии и посягательстве на традиционные ценности, утверждая, что ее выступление негативно повлияет на подрастающее поколение.

— Спасите дочерей и сыновей Татарстана от этого срама. Не допускайте концерта артистки Лолиты в нашей прекрасной Казани. На ее поведение невозможно смотреть! Она растлевает наших детей! — писали активисты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В результате афиши концерта исчезли, а представители «Казань Экспо» подтвердили отмену мероприятия.

Сама Лолита Милявская отреагировала на ситуацию сдержанно.

— Дай им Бог здоровья, — передает ее слова 5-tv.ru.

Отмена концерта в Казани стала очередным эпизодом в череде отмененных выступлений певицы в последние годы. Помимо участия в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, на которой Лолита запомнилась откровенным образом, причиной недовольства общественности стали и ее политические высказывания, не всегда совпадающие с общепринятой патриотической линией.

Рената Валеева