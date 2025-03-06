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В праздничные дни в Татарстане увеличат составность пригородных поездов

11:45, 06.03.2025
В праздничные дни в Татарстане увеличат составность пригородных поездов
Фото: Максим Платонов

В период празднования Международного женского дня для обеспечения комфортной поездки пассажиров увеличена составность пригородных поездов по ряду популярных направлений. Об этом сообщает Минтранс республики.

Согласно информации Минтранса Татарстана, изменения в составности поездов коснутся следующих маршрутов:

Казань — Ижевск:

    • с 6 по 9 марта утренний поезд Казань — Ижевск и вечерний поезд Ижевск — Казань будут курсировать в составе 8 вагонов;
    • с 7 по 10 марта вечерний поезд Казань — Ижевск также будет увеличен до 8 вагонов;
    • с 8 по 11 марта утренний поезд Ижевск — Казань будет курсировать в составе 8 вагонов.
    Михаил Захаров / realnoevremya.ru
    Казань — Нижний Новгород:
    • с 7 по 9 марта утренний поезд Казань — Нижний Новгород и вечерний поезд Нижний Новгород — Казань будут увеличены до 6 вагонов.

    Ижевск — Нижнекамск:

    • 7 марта вечерний поезд Ижевск — Нижнекамск будет увеличен до 4 вагонов;
    • 8 марта утренний поезд Нижнекамск — Ижевск будет увеличен до 4 вагонов;
    • 9 марта утренний поезд Ижевск — Нижнекамск и дневной поезд Нижнекамск — Ижевск будут курсировать в составе 4 вагонов.

    Помимо этого, Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении графика приема граждан и предоставления госуслуг в период празднования Международного женского дня 8 Марта.

    Рената Валеева

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