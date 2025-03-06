В праздничные дни в Татарстане увеличат составность пригородных поездов
В период празднования Международного женского дня для обеспечения комфортной поездки пассажиров увеличена составность пригородных поездов по ряду популярных направлений. Об этом сообщает Минтранс республики.
Согласно информации Минтранса Татарстана, изменения в составности поездов коснутся следующих маршрутов:
Казань — Ижевск:
- с 6 по 9 марта утренний поезд Казань — Ижевск и вечерний поезд Ижевск — Казань будут курсировать в составе 8 вагонов;
- с 7 по 10 марта вечерний поезд Казань — Ижевск также будет увеличен до 8 вагонов;
- с 8 по 11 марта утренний поезд Ижевск — Казань будет курсировать в составе 8 вагонов.
- с 7 по 9 марта утренний поезд Казань — Нижний Новгород и вечерний поезд Нижний Новгород — Казань будут увеличены до 6 вагонов.
Ижевск — Нижнекамск:
- 7 марта вечерний поезд Ижевск — Нижнекамск будет увеличен до 4 вагонов;
- 8 марта утренний поезд Нижнекамск — Ижевск будет увеличен до 4 вагонов;
- 9 марта утренний поезд Ижевск — Нижнекамск и дневной поезд Нижнекамск — Ижевск будут курсировать в составе 4 вагонов.
Помимо этого, Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении графика приема граждан и предоставления госуслуг в период празднования Международного женского дня 8 Марта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.