Около 21% казанцев перетратили бюджет на покупки, но лишь 7% страхуют их

Фото: Максим Платонов

За последние два месяца каждый пятый житель Казани потратил на онлайн— и офлайн-покупки больше запланированного. Основными категориями стали техника (19%), товары для хобби (12%) и товары для ремонта (11%).

Несмотря на перерасход, горожане не спешат страховать дорогостоящие приобретения. Большинство казанцев предпочитают бережное отношение (25%), а страховой полис используют лишь 7% опрошенных. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики страховой компании «Ренессанс страхование».

В 2025 году жители Казани стали более осознанно подходить к планированию бюджета: 61% респондентов заявили, что стали откладывать конкретную сумму на шопинг. Особенно это характерно для старшего поколения (46—50 лет), где 74% респондентов планируют траты заранее. В то же время 67% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет не считают необходимым отслеживать свои расходы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Половина казанцев (50%) располагает ежемесячным бюджетом на шопинг в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Однако за последние три месяца 21% респондентов превысили этот лимит, что для 40% из них стало ощутимым ударом по кошельку.

Каждый второй (51%) признался, что потратил на шопинг свыше 50 тысяч рублей за последние несколько месяцев. В числе дорогостоящих покупок лидируют: новая техника и гаджеты (19%), товары для хобби (12%) и товары для ремонта (11%).

Лишь 37% опрошенных считают, что их дорогостоящие приобретения нуждаются в защите. При этом в основном защита ограничивается бережным отношением (25%) и использованием чехлов, футляров или безопасного места хранения (5%).



Рената Валеева