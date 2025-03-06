Татарстан стал первым по размеру зарплаты в Приволжье

Фото: Татьяна Демина

По данным Росстата, среднемесячная зарплата работников в Татарстане в 2024 году достигла 75 645 рублей, что на 22,3% выше уровня 2023 года. По этому показателю регион стал лидером по зарплатам в Приволжском федеральном округе.

В декабре 2024 года показатель вырос еще сильнее — до 109 127 рублей (+33,4% к декабрю 2023 года).

Исходя из доклада, Татарстан обошел соседние регионы, где средний годовой рост составил 20,5%, а декабрьский — 23,6%. Самый высокий рост за год зафиксирован в Удмуртии (+24,6%), а декабрьский — в Татарстане.

Однако декабрьский всплеск может быть связан с сезонными премиями. Несмотря на это, Татарстан укрепляет позиции как один из самых привлекательных регионов для работы в округе, подчеркивая необходимость сохранения такой динамики в 2025 году для закрепления лидерства.

Матвей Гавриков