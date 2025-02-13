Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам выдач автокредитов

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2025 года российские банки выдали 59,42 тыс. автокредитов на общую сумму 75,59 млрд рублей, что стало значительным снижением по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Количество выданных кредитов сократилось на 30%, а объем — на 39%.

Средний размер автокредита также уменьшился: с 1,45 млн рублей в январе 2024 года до 1,27 млн рублей в текущем году, что составляет снижение на 13%. При этом срок кредитования стал короче — с 67 до 64 месяцев.

Данные января стали минимальными с марта 2023 года, когда было выдано 59,97 тыс. кредитов на сумму 80,42 млрд рублей. В этом месяце 68% всех выданных кредитов пришлись на новые автомобили, что выше показателя предыдущего месяца.

В числе регионов, наиболее активно использовавших автокредиты в январе, Республика Татарстан заняла пятое место с 2,59 тыс. кредитов на сумму 3,22 млрд рублей.

Полная стоимость кредита на покупку автомобиля в январе снизилась до 23,97%, а на новые автомобили составила 20,66%. В то же время, владельцы автомобилей с пробегом получали кредиты в среднем на сумму 1,27 млн рублей на срок 76 месяцев.



Также Татарстан занял 26-е место среди регионов России по доступности бензина на среднемесячную зарплату. Жители республики могут приобрести 1188 литров бензина марки Аи-92 при средней цене в 52,86 рубля, что соответствует увеличению на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Анастасия Фартыгина