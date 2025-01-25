Минстрой Татарстана утвердил план ввода жилья на 2025 год

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Минстрой Татарстана определил минимальный план по вводу жилья на 2025 год в размере 3 млн 260 тыс. кв. м. Об этом сообщили на официальном сайте раиса Татарстана.

Из этой суммы 1 млн 416 тыс. кв. м будет построено в рамках индивидуального жилищного строительства, 1 млн 683 тыс. кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 162 тыс. кв. м — по программе соципотеки.

В следующем году запланировано обеспечение жильем для нескольких категорий граждан, включая:

24 многодетные семьи;

66 молодых семей;

три семьи, относящиеся к числу вынужденных переселенцев.

В рамках поддержки жилищного строительства предусмотрены также две программы:

обустройство площадок под компактную застройку в ряде районов республики с финансированием 250 млн рублей;

новая республиканская программа по обеспечению земельных участков необходимой инфраструктурой на сумму 1 млн рублей, которая охватит дороги и инженерные коммуникации для многодетных семей.

Напомним, что в 2025 году объемы жилищного строительства в России сократятся на 27—38%. Они снизятся до 30—35 млн кв. м против 48 млн кв. м годом ранее, прогнозируют аналитики «ДОМ.РФ».

Анастасия Фартыгина