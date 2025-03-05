Банк России опубликовал курс валют на 6 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 6 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 0,54 рубля, евро — на 1,8 рубля, юань — на 0,1 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 89,7 рубля;
- евро — 95,7 рубля;
- юань — 12,29 рубля.
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