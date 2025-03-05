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Банк России опубликовал курс валют на 6 марта

21:11, 05.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Банк России опубликовал курс валют на 6 марта
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 6 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 0,54 рубля, евро — на 1,8 рубля, юань — на 0,1 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 89,7 рубля;
  • евро — 95,7 рубля;
  • юань — 12,29 рубля.
Анастасия Фартыгина

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