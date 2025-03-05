Татарстан занял пятое место по вовлечению земель для туризма в России

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В рамках проекта «Земля для туризма» в России выявили 19,5 тыс. га земель для создания 929 туристических объектов. Татарстан стал пятым в этом рейтинге, выделив 15 участков общей площадью 72,9 га. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

С начала проекта в июле 2021 года было определено 1 174 земельных участка. В 2024 году выявили 520 новых участков площадью 13,6 тыс. га и 453 объекта туристического интереса.

Наилучшие результаты по вовлечению земель показал Приморский край, за ним следуют Удмуртия и Бурятия. Татарстан, занявший пятое место, активно участвует в проекте, который охватывает 78 регионов страны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проект «Земля для туризма» реализуется по решению правительственной комиссии по региональному развитию. Оперативные штабы работают над поиском подходящих территорий и разработкой стратегий их использования, включая представителей Росреестра и местных властей.

Напомним, Казань стала четвертой в рейтинге самых гостеприимных российских городов, по данным исследования портала SuperJob. Лидерами опроса стали Волгоград, Омск и Уфа.

Анастасия Фартыгина