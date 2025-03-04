Казань заняла четвертое место в рейтинге гостеприимных российских городов

Лидерами опроса стали Волгоград, Омск и Уфа

Фото: Динар Фатыхов

Казань стала четвертой в рейтинге самых гостеприимных российских городов по данным исследования портала SuperJob. Лидерами опроса стали Волгоград, Омск и Уфа.

Четвертую строчку с Казанью разделила Самара: 62% местных жителей хотят, чтобы в город приезжало больше туристов. Еще 18% опрошенных не хотят, чтобы туристический поток увеличивался, а 20% респондентов затруднились ответить.

В Москве и Санкт-Петербурге 39% и 43% жителей соответственно выразили желание, чтобы в их города приезжало больше туристов. Каждый третий москвич и петербуржец не хотел бы наплыва гостей.



Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисов — в Краснодаре (41%): «Транспорт перегружен, на дорогах постоянные пробки».