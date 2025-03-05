Новости общества

19:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В марте 2025 года в Татарстане вступает в силу ряд новых законов

18:39, 05.03.2025
В марте 2025 года в Татарстане вступает в силу ряд новых законов
Фото: Динар Фатыхов

В марте 2025 года вступают в силу несколько законов, принятых на седьмом заседании Госсовета Татарстана седьмого созыва. Они касаются различных сфер жизни региона, сообщили в пресс-службе органа.

  • Инфраструктурные кредиты для регионов

Закон №6-З «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан». Он направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с Бюджетным кодексом России. Новый закон вводит казначейские инфраструктурные кредиты, которые будут предоставляться бюджетам субъектов страны для финансирования инфраструктурных проектов. Эти кредиты могут превышать предельный размер дефицита бюджета и государственного долга.

  • Дополнительное образование в муниципальных спортивных школах

Закон №1-ЗРТ наделяет Кабмин республики полномочиями по организации дополнительного образования для взрослых в области спортивной подготовки. Органы власти смогут предоставлять меры государственной поддержки для реализации таких программ в муниципальных образовательных учреждениях.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru
  • Уточнение условий оказания мер господдержки инвестиционных проектов

Закон №13-З, который уточняет условия государственной поддержки инвестиционных проектов. Закон касается возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам, но только в случае, если на эти средства не предоставляются другие меры поддержки. Также предусмотрены ограничения для компаний с долей иностранного участия более 25%.

  • Изменение требований к установлению придорожных полос автодорог

Закон №8-З, вступивший в силу, исключает требование об установлении придорожных полос для дорог четвертой и пятой категорий. Также уточняется порядок квалификационных требований для инспекторов, осуществляющих контроль в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Трубопроводы для продуктов переработки нефти и газа

С 14 марта 2025 года вступает в силу Закон №2-З, который вносит изменения в Земельный кодекс. Теперь трубопроводы для продуктов переработки нефти и газа будут отнесены к объектам с охранной зоной, что соответствует изменениям в федеральном законодательстве.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также