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В Казани определили победителей конкурса «Учитель года — 2025»

16:59, 05.03.2025
В Казани определили победителей конкурса «Учитель года — 2025»
Фото: предоставлено мэрией Казани

В Казани завершился конкурс «Учитель года — 2025», абсолютным победителем которого стал Ерлан Аймаганбетов, преподаватель информатики из школы №129 Приволжского района. Награждение прошло в Ратуше, где мэр Казани Ильсур Метшин и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин вручили награды лучшим педагогам города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Метшин уточнил, что казанские учителя задают тренды не только в республике, но и в России, и отметил их успехи на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Он также подчеркнул улучшение инфраструктуры в школах, что позволяет педагогам более эффективно обучать учеников.

Ерлан Аймаганбетов, поблагодаривший семью и коллег за поддержку, поделился своими впечатлениями о конкурсе. Он сказал, что Казань предоставляет отличные возможности для профессионального роста и самореализации.

предоставлено мэрией Казани

В рамках конкурса также были определены победители в различных номинациях:

  • «Учитель-предметник» — Ерлан Аймаганбетов (информатика, школа №129);
  • «Учитель татарского языка и литературы» — Айсылу Мухаметова (лицей №146);
  • «Педагогический дебют» — Гузелия Галиева (английский язык, лицей №186);
  • «Педагог-ветеран» — Флюра Галимова (школа №48);
  • «Воспитать человека» — Вильдан Хисматов (замдиректора, школа №119);
  • «Сердце отдаю детям» — Екатерина Морозова (педагог дополнительного образования, школа №73);
  • «Педагог-психолог» — Ляйсан Ахметзянова (детсад №407);
  • «Учитель-дефектолог» — Арина Шакирова (воспитатель-логопед, детсад №104);
  • «Воспитатель года» — Диана Миронова (детсад №106);
  • «Педагог инклюзивного образования» — Гузель Хузахметова (учитель начальных классов, школа №156).

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