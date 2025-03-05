В Казани определили победителей конкурса «Учитель года — 2025»

В Казани завершился конкурс «Учитель года — 2025», абсолютным победителем которого стал Ерлан Аймаганбетов, преподаватель информатики из школы №129 Приволжского района. Награждение прошло в Ратуше, где мэр Казани Ильсур Метшин и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин вручили награды лучшим педагогам города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Метшин уточнил, что казанские учителя задают тренды не только в республике, но и в России, и отметил их успехи на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Он также подчеркнул улучшение инфраструктуры в школах, что позволяет педагогам более эффективно обучать учеников.

Ерлан Аймаганбетов, поблагодаривший семью и коллег за поддержку, поделился своими впечатлениями о конкурсе. Он сказал, что Казань предоставляет отличные возможности для профессионального роста и самореализации.

В рамках конкурса также были определены победители в различных номинациях: