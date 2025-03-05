В Казани определили победителей конкурса «Учитель года — 2025»
В Казани завершился конкурс «Учитель года — 2025», абсолютным победителем которого стал Ерлан Аймаганбетов, преподаватель информатики из школы №129 Приволжского района. Награждение прошло в Ратуше, где мэр Казани Ильсур Метшин и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин вручили награды лучшим педагогам города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Метшин уточнил, что казанские учителя задают тренды не только в республике, но и в России, и отметил их успехи на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Он также подчеркнул улучшение инфраструктуры в школах, что позволяет педагогам более эффективно обучать учеников.
Ерлан Аймаганбетов, поблагодаривший семью и коллег за поддержку, поделился своими впечатлениями о конкурсе. Он сказал, что Казань предоставляет отличные возможности для профессионального роста и самореализации.
В рамках конкурса также были определены победители в различных номинациях:
- «Учитель-предметник» — Ерлан Аймаганбетов (информатика, школа №129);
- «Учитель татарского языка и литературы» — Айсылу Мухаметова (лицей №146);
- «Педагогический дебют» — Гузелия Галиева (английский язык, лицей №186);
- «Педагог-ветеран» — Флюра Галимова (школа №48);
- «Воспитать человека» — Вильдан Хисматов (замдиректора, школа №119);
- «Сердце отдаю детям» — Екатерина Морозова (педагог дополнительного образования, школа №73);
- «Педагог-психолог» — Ляйсан Ахметзянова (детсад №407);
- «Учитель-дефектолог» — Арина Шакирова (воспитатель-логопед, детсад №104);
- «Воспитатель года» — Диана Миронова (детсад №106);
- «Педагог инклюзивного образования» — Гузель Хузахметова (учитель начальных классов, школа №156).
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