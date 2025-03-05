Глава Следкома России предложил создать агентство для борьбы с телефонным мошенничеством

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать специальное агентство, которое будет заниматься борьбой с телефонным мошенничеством. Он предложил эту идею на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили на совещании президента с правительством страны.

Бастрыкин уточнил, что телефонные мошенники становятся все более изощренными и обычные меры не всегда помогают. Новое агентство должно сосредоточиться на профилактике и расследовании таких преступлений.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, он предложил сделать использование искусственного интеллекта для мошенничества отягчающим обстоятельством.

Набиуллина подчеркнула, что проблему кибермошенничества можно решить только общегосударственными усилиями. При этом добавила, что крупные банки России «отбивают» 99% атак кибермошенников на граждан.



Напомним, что Россия намерена ввести обязательную маркировку звонков, сделанных через виртуальные телефонные станции. Это решение поможет защитить граждан и бороться с мошенничеством.



Анастасия Фартыгина