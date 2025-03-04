США приостанавливают поставку военной помощи Украине
Ограничения продлятся до тех пор, пока Киев не подтвердит желание заключить мирное соглашение
США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирной сделки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
— Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению, — сказал источник.
Уточняется, что остановлены не только будущие поставки, но и те, которые находятся в пути. Речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии.
О намерении американской стороны прекратить поставку военной помощи стало известно накануне. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет с американскими чиновниками встречу, на которой рассмотрит и, возможно, примет меры в отношении Киева.
Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что до завершения конфликта еще очень далеко. Трамп охарактеризовал эти слова как «худшее, что мог сказать Зеленский».
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