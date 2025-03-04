США приостанавливают поставку военной помощи Украине

Ограничения продлятся до тех пор, пока Киев не подтвердит желание заключить мирное соглашение

Фото: Максим Платонов

США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирной сделки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

— Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению, — сказал источник.

Уточняется, что остановлены не только будущие поставки, но и те, которые находятся в пути. Речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии.

О намерении американской стороны прекратить поставку военной помощи стало известно накануне. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет с американскими чиновниками встречу, на которой рассмотрит и, возможно, примет меры в отношении Киева.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что до завершения конфликта еще очень далеко. Трамп охарактеризовал эти слова как «худшее, что мог сказать Зеленский».

Елизавета Пуншева