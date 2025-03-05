Экс-главу МУП «Коммунальные сети» обвинили в хищении на 1,3 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Бывший руководитель МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» обвиняется в мошенничестве с поставками песко-соляной смеси, в результате которого было похищено 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый договорился со знакомым предпринимателем о заключении фиктивных договоров на поставку песко-соляной смеси для посыпки дорог. Предприниматель получал деньги от МУП, обналичивал их и передавал руководителю предприятия, который обещал самостоятельно поставлять смесь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В действительности песко-соляная смесь не поставлялась, а полученными деньгами руководитель МУП распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Анастасия Фартыгина