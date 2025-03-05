Камилу Валиеву оставили в пуле международного допинг-тестирования ISU
Фигуристка Камила Валиева остается в пуле международного допинг-тестирования. Соответствующую информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на документы Международного союза конькобежцев (ISU).
Всего в пуле допинг-тестирования ISU остаются семь российских фигуристов: Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Иван Букин, Александра Степанова и Камила Валиева. Представленные спортсмены обязаны оперативно вносить информацию в систему контроля ADAMS.
При этом Камила Валиева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025 года. Фигуристку лишили практически всех завоеванных титулов из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного триметазидина.
В начале марта стало известно, что Валиева намерена возобновить тренировки после окончания дисквалификации.
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