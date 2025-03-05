Камилу Валиеву оставили в пуле международного допинг-тестирования ISU

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фигуристка Камила Валиева остается в пуле международного допинг-тестирования. Соответствующую информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на документы Международного союза конькобежцев (ISU).

Всего в пуле допинг-тестирования ISU остаются семь российских фигуристов: Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Иван Букин, Александра Степанова и Камила Валиева. Представленные спортсмены обязаны оперативно вносить информацию в систему контроля ADAMS.

При этом Камила Валиева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025 года. Фигуристку лишили практически всех завоеванных титулов из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного триметазидина.

В начале марта стало известно, что Валиева намерена возобновить тренировки после окончания дисквалификации.

Зульфат Шафигуллин