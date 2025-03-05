Исследование «Реального времени»: 77% опрошенных казанцев не слышали сирену во время проверки

Фото: Динар Фатыхов

«Реальное время» в телеграм-канале провело онлайн-опрос и узнало у жителей Казани, слышали ли они звуковые сирены во время проверки систем оповещения населения.

Так, абсолютное большинство респондентов — 77% — указало, что сирены не слышали. Еще 7% горожан слышали, но плохо. Экстренное оповещение было хорошо слышно лишь для 16% опрошенных.

Проверка систем оповещения населения проводилась сегодня, 5 марта, в 10.40. Она проходила в рамках всероссийской проверки.



— Если вы услышали продолжительные сигналы сирены, дождитесь разъяснения причины их подачи. Нужно до конца прослушать поступающую из громкоговорителей информацию или немедленно включить телевизор (каналы первого мультиплекса) или радио для прослушивания экстренного сообщения, — сообщили татарстанцам.

На сегодняшний день в республике готовится реконструкция и модернизация системы централизованного оповещения населения. 5 марта специалисты проверят исправность имеющегося оборудования.

Напомним, в последний раз плановую проверку проводили 2 октября. Однако 16 октября в Казани прошло дополнительное испытание.



Елизавета Пуншева