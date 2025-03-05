Через 20 минут татарстанцы услышат сирену — проводится плановая проверка

Испытания системы оповещения проходят два раза в год

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 5 марта, в 10.40 в Татарстане пройдет проверка системы оповещения населения. Она проходит в рамках всероссийской проверки, напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В 10.40 в Татарстане запланировано включение электросирен и речевых сиренных установок, а в 10.43 — перехват теле— и радиоканалов для трансляции речевого сообщения.

— Если вы услышали продолжительные сигналы сирены, дождитесь разъяснения причины их подачи. Нужно до конца прослушать поступающую из громкоговорителей информацию или немедленно включить телевизор (каналы первого мультиплекса) или радио для прослушивания экстренного сообщения, — сообщили татарстанцам.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На сегодняшний день в республике готовится реконструкция и модернизация системы централизованного оповещения населения. 5 марта специалисты проверят исправность имеющегося оборудования.

Напомним, в последний раз плановую проверку проводили 2 октября. Однако 16 октября в Казани прошло дополнительное испытание.



Елизавета Пуншева