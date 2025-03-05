Трамп заявил о «мощных сигналах» от Москвы о готовности к заключению мира

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Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу страны заявил, что получил «мощные сигналы» от Москвы о готовности к заключению мира. Обращение стало первым за его второй срок в качестве главы Штатов.

По его словам, конфликт на Украине пора остановить и прекратить убийства: «Пришло время положить конец бессмысленной войне».

Трамп также получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира.

Президент США отметил, что для прекращения конфликта необходимо разговаривать с обеими сторонами.

Елизавета Пуншева