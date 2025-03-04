Мошенники обманывают пенсионеров Татарстана под видом сотрудников Соцфонда

Фото: Мария Зверева

В Татарстане участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются работниками Соцфонда России и пытаются выманить у пенсионеров личные данные. Они утверждают, что необходимо уточнить или перерассчитать пенсию, и просят сообщить паспортные данные, номер банковской карты и пароли от личных кабинетов на госуслугах, сообщили в пресс-службе организации.

Недавно жительница Казани стала жертвой такой схемы. Ей позвонили с неизвестного номера и предложили перейти на сайт госуслуг для оформления заявления об увеличении пенсии. Однако женщина не поддалась на уговоры и обратилась в контакт-центр Соцфонда, где ей подтвердили, что это была попытка мошенничества.

Сотрудники Соцфонда по Татарстану подчеркнули, что никогда не запрашивают персональные данные по телефону и не отправляют ссылки или SMS-сообщения. Все услуги доступны в клиентских службах, МФЦ или на официальном портале госуслуг.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Эксперты также предупредили о новых схемах мошенников, которые могут предлагать записаться на прием в СФР и затем просить подтвердить запись с помощью кода из SMS. Однако для записи достаточно воспользоваться электронным сервисом на сайте Соцфонда.

Кроме того, мошенники могут заявлять, что банковская карта пенсионера недействительна, и настоятельно предлагать перевести средства на другой счет. Граждане должны помнить, что изменения в способе получения пенсии возможны только по личному заявлению в отделении фонда.

Анастасия Фартыгина