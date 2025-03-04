Вице-президент США: «Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией»

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ни США, ни Европа, ни Украина больше не могут продолжать конфликт с Россией. Он подчеркнул, что всем сторонам необходимо сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине, сообщили в РИА «Новости».

Вэнс сделал это заявление во время общения с журналистами на Капитолийском холме. Он подчеркнул, что текущая ситуация требует от всех участников конфликта поиска мирного решения.

По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп подает четкий сигнал, что украинским властям нужно вернуться к переговорам. Он призвал Киев начать обсуждение с Трампом сделки о полезных ископаемых, что может стать важным шагом к миру.

Вэнс также уточнил, что США при Трампе не будут терпеть ядерное распространение, особенно в Иране. Это станет частью новой политики американской администрации, что подчеркивает важность стабильности в регионе. Накануне Россия согласилась стать посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке.

В ответ на призывы Вэнса президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях выразил готовность сотрудничать с Трампом. Он заявил, что Украина готова подписать любое соглашение по ископаемым и сесть за стол переговоров как можно скорее.

Скриншот из соцсети X. скриншот из соцсети X

Зеленский также подчеркнул, что его команда готова работать под руководством Трампа для достижения прочного мира. Он предложил ряд шагов, включая освобождение заключенных и перемирие, чтобы положить конец войне.

Тем не менее Зеленский не извинился перед Трампом, как требовал второй, что может стать препятствием для дальнейших переговоров. Президент Украины выразил надежду на конструктивное сотрудничество и общение в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность мирных переговоров между Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Он выразил сомнение в целесообразности таких встреч, особенно после недавнего инцидента, который Зеленский устроил в Белом доме. Песков также напомнил о действующем указе, который запрещает любые контакты со стороны Украины с Россией.