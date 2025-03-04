Дело экс-сотрудников «Каздорстроя» о коммерческом подкупе ушло в суд

Фото: Максим Платонов

В Казани завершили расследование уголовных дел против пятерых местных жителей, включая главного механика и бывшего инженера ОАО «Каздорстрой». Они обвиняются в коммерческом подкупе, который происходил с 2022 по 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

Следствие установило, что один из обвиняемых передал более 1,3 млн рублей главному механику через посредника, чтобы обеспечить продление контрактов и своевременную оплату поставок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Посредником в этой схеме оказался инженер по эксплуатации и ремонту «Каздорстроя», который также получил более 2 млн рублей за свои услуги. Кроме того, заведующий ремонтно-механическими мастерскими «Каздорстроя» был уличен в получении около 300 тыс. рублей от двух подрядных организаций за аналогичные действия в период с 2019 по 2024 год.

Теперь все уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд, где они будут рассмотрены по существу.