В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

Фото: Татьяна Демина

В Чехию прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили в издании Denník N. Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек подтвердил эту информацию, подчеркнув, что дефицита нефти для чешских компаний и домохозяйств не ожидается.

По словам Влчека, власти страны активно работают над выходом из возникшей ситуации. В случае если пауза в поставках затянется, Чехия может воспользоваться альтернативным нефтепроводом TAL+, который также обеспечивает страну необходимыми объемами нефти.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поставки по «Дружбе» были приостановлены еще в начале декабря, когда местные СМИ сообщали о проблемах, возникших по административным причинам. Этот трубопровод является важным источником нефти для Чехии, обеспечивая 58% от общего объема импортируемого сырья.

Напомним, что нефтепровод начинается в Альметьевске и проходит через Брянск, после чего разветвляется на два направления: одно идет через Белоруссию в Польшу и Германию, а другое — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Накануне Астана и Будапешт достигли соглашения о поставках казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и реализации совместных проектов в энергетической сфере. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.



Анастасия Фартыгина