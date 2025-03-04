Форвард «Авангарда» Якупов высказался о возможной встрече с «Ак Барсом» в плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о возможной встрече омичей с казанским «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам хоккеиста, в Кубке Гагарина будет непросто против любой команды.

В межсезонье Якупов проходил тренировочные сборы с «Ак Барсом», но казанский клуб не стал предлагать игроку контракт. После этого нападающий подписался в китайский «Куньлунь» на правах неограниченно свободного агента.

— Я никому ничего не собираюсь доказывать. У меня нет личных амбиций и каких‑то обид, тем более к Казани. И ко всем, кто бы там ни был. Я рад, что так случилось, рад тому, что я сейчас нахожусь в «Авангарде». Хорошо, что так все случилось летом. Но сейчас я счастлив находиться в «Авангарде» и жить в Омске. Каждое лето я все равно возвращаюсь с открытой душой в родную Казань. Это, можно сказать, мой второй дом. Я там живу. Поэтому не будем выбирать соперника, кто бы нам ни попался, будет непросто, — заявил «Матч ТВ» Якупов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В середине сезона Якупов перебрался из «Куньлуня» в «Авангард». В составе омской команды нападающий забил 15 шайб и отдал 17 голевых передач. Всего в текущем сезоне в активе хоккеиста 43 (22+21) очка в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ.



Якупов является уроженцем Нижнекамска, свою игровую карьеру начинал в клубной структуре «Нефтехимика».

Зульфат Шафигуллин