Владельцы заброшенных участков в России получили три года на их освоение

Фото: Галия Шакирова

В России вступил в силу новый закон, позволяющий владельцам заброшенных земельных участков получить три года на их освоение. Закон направлен на то, чтобы предотвратить нецелевое использование земли и ее вред окружающей среде. Если собственники не начнут использовать участок, могут последовать санкции.

Согласно новому закону, который начал действовать с 1 марта, владельцы участков не будут наказываться за нецелевое использование в течение трех лет. В этот период они обязаны привести свою землю в порядок и начать ее использовать по назначению. Если этого не произойдет, могут быть применены меры, включая изъятие участков у собственников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова подчеркнула, что новый закон впервые вводит конкретные сроки для того, чтобы владельцы земельных участков могли их освоить. На брифинге в Кабмине региона была озвучена информация о том, что собственников не будут штрафовать за нецелевое использование земли в течение указанного срока.

Глава Минземущества республики Азат Кадыров добавил, что новый закон не дает права забирать бесхозные участки у владельцев. Он предоставляет защиту тем, кто готов привести свои земли в порядок, и создает условия для того, чтобы участки начали использоваться в соответствии с их целевым назначением. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина