Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе автошколы

Важно убедиться в наличии действующей лицензии и заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы

Фото: Динар Фатыхов

МВД России планирует определить критерии оценки эффективности обучения будущих водителей и разместить эти сведения в открытом доступе. При этом в Казани качество работы автошкол и сдачи экзаменов в ГАИ оценивают уже не первый год.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Федерация автошкол Республики Татарстан» Елена Витюгова рассказала, что кроме данных рейтинга автошкол при выборе места обучения необходимо учитывать еще ряд факторов:

наличие действующей лицензии на профессиональное обучение;

наличие действующего заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (если оно отсутствовало в период обучения в автошколе, ее выпускника не допустят к сдаче экзаменов);

отзывы об автошколе на различных интернет-ресурсах (не только на ее собственном сайте);

автопарк автошколы, состояние и выбор учебных машин;

«возраст школы» — как давно она работает;

рекомендации тех, кто уже отучился и получил водительские права;

стоимость обучения (погоня за дешевизной может привести к необходимости потом либо доплачивать, либо «добирать» знания в другом месте, потому что услуга не будет предоставлена в полном объеме);

собственное впечатление от пробного занятия, на которое в хороших автошколах всегда разрешают прийти бесплатно.



Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

— Выбирать стоит из нескольких автошкол, сходить в каждую, сравнить впечатления, — рекомендует Елена Витюгова. — Также можно обратиться к нам, в Федерацию. Мы, разумеется, не порекомендуем одну конкретную школу, но охарактеризуем школы, о которых кандидат на обучение будет спрашивать.

Подробнее о том, где найти информацию, которая позволит не ошибиться с выбором преподавателей и инструкторов, и почему эффект от учебы невозможно объективно оценить только с помощью цифр и рейтингов, — в материале «Реального времени».

Дарья Беззубова