Китай ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США
Общая стоимость продукции составила $22 млрд
Китай ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США общей стоимостью $22 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайскую таможню.
Дополнительные пошлины начнут действовать с 10 марта. В частности, Китай ввел пошлину в 15% на мясо курицы, пшеницу и кукурузу и 10% — на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.
Согласно данным за 2024 год, всего китайские тарифы затронули американские поставки на 21,9 миллиарда долларов, из них под пошлину в 15% попадет продукции на 3,4 миллиарда, а под 10% — 18,5 миллиарда.
Больший ущерб, по данным агентства, понесут поставщики сои — они в прошлом году ввезли в Китай попадающей под новые пошлины продукции на $12 млрд.
Новые меры стали ответом на повышение пошлины со стороны США. Сегодня стало известно, что Штаты удвоили импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
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