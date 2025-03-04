Китай ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США

Общая стоимость продукции составила $22 млрд

Фото: Татьяна Демина

Китай ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США общей стоимостью $22 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайскую таможню.

Дополнительные пошлины начнут действовать с 10 марта. В частности, Китай ввел пошлину в 15% на мясо курицы, пшеницу и кукурузу и 10% — на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.

Согласно данным за 2024 год, всего китайские тарифы затронули американские поставки на 21,9 миллиарда долларов, из них под пошлину в 15% попадет продукции на 3,4 миллиарда, а под 10% — 18,5 миллиарда.

Больший ущерб, по данным агентства, понесут поставщики сои — они в прошлом году ввезли в Китай попадающей под новые пошлины продукции на $12 млрд.

Новые меры стали ответом на повышение пошлины со стороны США. Сегодня стало известно, что Штаты удвоили импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.

Елизавета Пуншева