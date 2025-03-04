Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на 5 марта

Плазменное облако средних размеров придет к Земле около 19 часов по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Магнитные бури прогнозируются на Земле в ночь со вторника на среду, сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Наиболее вероятным сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1-G2 продолжительностью от шести до девяти часов. Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

— По предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придет к Земле 4 марта около 19 часов по московскому времени. Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1-G2 продолжительностью от шести до девяти часов, которые могут начаться в районе 20–21 часа по Москве. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда), — говорится в сообщении.

