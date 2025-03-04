Самолет, летевший в Казань, вернулся в аэропорт Душанбе

Авиаперевозчик пояснил, что это связано с техническими причинами

Фото: Максим Платонов

Самолет, летевший по маршруту Душанбе-Казань (рейс N4-1406), вернулся в аэропорт вылета. Авиаперевозчик Nordwind Airlines, пояснил, что борт развернулся по технической причине.

Самолет приземлится в Казани в 15:20, хотя изначально в столицу Татарстана борт должен был прибыть в 10:20.

По этой причине задержится рейс N4-60 Казань — Москва. Борт авиакомпании Nordwind Airlines должен был покинуть казанский аэропорт в 12:30, вместо этого он улетит в 19:05.

— Перелеты будут выполняться на резервном ВС перевозчика. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, — сообщили в авиакомпании.

Елизавета Пуншева