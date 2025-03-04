Сергей Шойгу посетит Казань с рабочим визитом
В столицу Татарстана последний раз он приезжал больше года назад
Секретарь совбеза России Сергей Шойгу посетит Казань с рабочим визитом в четверг, 6 марта. Об этом стало известно «Реальному времени».
В последний раз Шойгу посещал столицу Татарстана в феврале прошлого года. Будучи министром обороны России, он сопровождал президента Владимира Путина.
Главой Минобороны Шойгу перестал быть в мае прошлого года. Указ о назначении на пост секретаря Совета Безопасности России подписал Путин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.