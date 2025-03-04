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Сергей Шойгу посетит Казань с рабочим визитом

08:32, 04.03.2025

В столицу Татарстана последний раз он приезжал больше года назад

Сергей Шойгу посетит Казань с рабочим визитом
Фото: Максим Платонов

Секретарь совбеза России Сергей Шойгу посетит Казань с рабочим визитом в четверг, 6 марта. Об этом стало известно «Реальному времени».

В последний раз Шойгу посещал столицу Татарстана в феврале прошлого года. Будучи министром обороны России, он сопровождал президента Владимира Путина.

Главой Минобороны Шойгу перестал быть в мае прошлого года. Указ о назначении на пост секретаря Совета Безопасности России подписал Путин.

Елизавета Пуншева

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