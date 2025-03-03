Трамп раскритиковал заявление Зеленского о затяжном конфликте на Украине

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Президент США Дональд Трамп охарактеризовал слова Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко, как «худшее заявление». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

— Это худшее, что мог сказать Зеленский, и Америка больше не будет это терпеть, — сказал Трамп, добавив, что украинская сторона «не стремится к миру, пока получает поддержку» от США.

Кроме того, он раскритиковал европейские страны, которые, по его словам, «спокойно утверждают, что не могут обойтись без США».

— Это не лучший способ продемонстрировать силу перед Россией. О чем они думают? — заключил Трамп.

Напомним, что Трамп проведет с американскими чиновниками встречу, на которой рассмотрит и, возможно, примет меры в отношении Киева. Они могут касаться прекращения военной помощи.

