NYT: Дональд Трамп может обсудить прекращение военной помощи Украине

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Президент США Дональд Трамп проведет с американскими чиновниками встречу, на которой рассмотрит и, возможно, примет меры в отношении Киева. Они могут касаться прекращения военной помощи, передает газета New York Times.

По информации издания, встреча состоится в понедельник, 3 марта. Участие в ней примут высокопоставленные советники по национальной безопасности, в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

В числе вопросов на повестке дня могут войти приостановка или даже прекращение военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и техники.

Напомним, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Диалог перешел в перепалку. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам отменили.

Галия Гарифуллина