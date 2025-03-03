NYT: Дональд Трамп может обсудить прекращение военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп проведет с американскими чиновниками встречу, на которой рассмотрит и, возможно, примет меры в отношении Киева. Они могут касаться прекращения военной помощи, передает газета New York Times.
По информации издания, встреча состоится в понедельник, 3 марта. Участие в ней примут высокопоставленные советники по национальной безопасности, в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.
В числе вопросов на повестке дня могут войти приостановка или даже прекращение военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и техники.
Напомним, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Диалог перешел в перепалку. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам отменили.
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