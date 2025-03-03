Казанские «зайцы» начали получать штрафы через «Госуслуги»
Безбилетные пассажиры в Казани начали получать штрафы за неоплаченный проезд в размере 2,5 тыс. рублей через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в телеграм-канале пассажирского автотранспортного предприятия № 2.
- Штрафы наложены административной комиссией исполкома Казани по итогам проверок в автобусах.
Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней, в противном случае его размер будет увеличен вдвое, а взысканием займутся судебные приставы.
Напомним, за отсутствие подтверждения оплаты проезда пассажиры будут платить штраф, а за неоплату перевозки багажа предусмотрен штраф в 1000 рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.