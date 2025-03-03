Альметьевский театр получил орден за вклад в культуру

Президент России Владимир Путин наградил коллектив Альметьевского татарского драмтеатра орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Театр открылся в 1944 году, когда началось освоение нефтяных месторождений, и изначально работал как передвижной колхозно-совхозный театр.

Сегодня на сцене театра ставят как классические спектакли, так и современные постановки фестивального формата. Благодаря своей мобильности и творческому подходу театр стал известен не только в Татарстане, но и за его пределами.

Также президент России наградил коллективы акционерного общества «АвтоВАЗ» и публичного акционерного общества «Татнефть» орденами «За доблестный труд» и присвоил директору телеканала «Татарстан 24» Андрею Кузьмину почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».



Анастасия Фартыгина