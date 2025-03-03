Путин наградил Андрея Кузьмина званием «Заслуженный работник связи и информации России»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин присвоил директору телеканала «Татарстан 24» Андрею Кузьмину почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации». Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Андрей Кузьмин родился 28 июня 1969 года в Казани. Его карьера в медиа началась в 1995 году, когда он стал корреспондентом телекомпании «Эфир». С тех пор он прошел путь от редактора службы новостей до замдиректора телевизионной службы по программе «Республика».

С 2006 по 2015 год Кузьмин возглавлял пресс-службу Рустама Минниханова, а с 2021 года занимает пост руководителя телеканала «Татарстан 24».

