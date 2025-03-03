Путин наградил коллективы АвтоВАЗа и «Татнефти» орденами «За доблестный труд»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин наградил коллективы акционерного общества АвтоВАЗ и публичного акционерного общества «Татнефть» орденами «За доблестный труд». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В указе подчеркнуто, что коллектив АвтоВАЗа удостоен награды за значительный вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи. Это признание подчеркивает важность работы завода в Самарской области для отечественного автопрома.

Коллектив «Татнефти» также получил орден за большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, а также за достигнутые успехи в этой сфере. Награда подчеркивает значимость работы компании в Татарстане и ее роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне указом президента России Владимира Путина гендиректора АО «ТГК-16» Эдуарда Галеева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анастасия Фартыгина