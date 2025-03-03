Глава ФЛГР Вяльбе с красным дипломом окончила казанский вуз

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отучилась на красный диплом в одном из университетов Казани. Об этом сообщила сама глава ФЛГР в интервью РИА «Новости».

Вяльбе закончила на красный диплом казанский Поволжский государственный университет физической культуры и спорта. Глава ФЛГР обучалась в магистратуре учебного заведения на заочном отделении.

— Диплом по специальности «тренер-преподаватель», — сказала Вяльбе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вяльбе является доцентом на кафедре теории и методики лыжного спорта Поволжского университета спорта. С 2010 года она бессменно возглавляет ФЛГР.



С 1 по 9 марта в Казани проходит чемпионат России по лыжным гонкам с участием ведущих спортсменов страны.

Зульфат Шафигуллин