Глава ФЛГР Вяльбе с красным дипломом окончила казанский вуз
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отучилась на красный диплом в одном из университетов Казани. Об этом сообщила сама глава ФЛГР в интервью РИА «Новости».
Вяльбе закончила на красный диплом казанский Поволжский государственный университет физической культуры и спорта. Глава ФЛГР обучалась в магистратуре учебного заведения на заочном отделении.
— Диплом по специальности «тренер-преподаватель», — сказала Вяльбе.
Вяльбе является доцентом на кафедре теории и методики лыжного спорта Поволжского университета спорта. С 2010 года она бессменно возглавляет ФЛГР.
С 1 по 9 марта в Казани проходит чемпионат России по лыжным гонкам с участием ведущих спортсменов страны.
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