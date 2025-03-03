Путин о Татарстане: «Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме. Хороший показатель»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что на Татарстан приходится 3% ВВП страны.

— Татарстан — это 24% полиэтилена, 41% каучуков, грузовых шин — 61%, грузовых автомобилей — 30% и добыча нефти — 7%, — заявил татарстанский лидер.

В свою очередь Владимир Путин оценил экономическое развитие региона. «Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель», — сказал он и отметил: это значит, что рост идет не только за счет «оборонки».



— Владимир Владимирович, мы же мечтали о 5 трлн валового [регионального] продукта — 5 трлн 200 миллиардов [в 2024 году]. У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на 5 трлн 651 миллиард — 105% рост, ВРП — где-то 103,9 [% рост]. В принципе, если бы мы добычу не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры на 1,5% больше были, — рассказал Минниханов.

Он также сообщил, что в сфере сельского хозяйства рост составил 10%, строительства — 17%. Инвестиции в основной капитал выросли на 12% и превысили трлн рублей. Розничная торговля тоже показывает 107%.

Раис Татарстана также рассказал о том, какие меры поддержки реализуют в республике для участников СВО. На разные задачи уже направили свыше 36 млрд рублей. «Наши именные батальоны работают. Работаем с отпускниками, работаем с теми, кто вернулся», — сообщил Минниханов.

Галия Гарифуллина