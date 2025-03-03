Раис Татарстана доложил о мерах поддержки участников СВО в республике

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о том, какие меры поддержки реализуют в республике для участников СВО.

— Самое главное сегодня — это СВО, вся работа по СВО. С начала СВО контрактники, мобилизованные — 38 169 человек. В целом все плановые значения по контрактникам, по поддержке, по работе по прошлому году — 12 951 [человек] — перевыполнили. По этому году тоже идем с перевыполнением, плановые задания отрабатываем, — сообщил татарстанский лидер.

Он добавил, что на разные задачи уже направили свыше 36 млрд рублей. «Наши именные батальоны работают. Работаем с отпускниками, работаем с теми, кто вернулся», — сообщил Минниханов.

Он добавил, что на восстановление городов Лисичанска и Рубежного уже направили 2,6 млрд рублей. «На 2025 год — три объекта на 423 миллиона. Плюс еще мы с федеральными коллегами по ремонту домов занимаемся, где-то задействовано более 500 человек. Тоже работаем в этом направлении», — доложил Минниханов.

Кроме того, раис Татарстана рассказал, что большая работа ведется по гуманитарной помощи.

— Население активно работает по сбору и наши компании: 4 389 тонн сформировано и направлено. Три года уже мы детей принимаем с новых территорий. 1 800 детей отдохнули. Учатся у нас сейчас из Лисичанска и Рубежного, более 50 детей уже на Новый год, на 1 сентября. Там, где мы ответственны, работа идет, — подчеркнул он.



Галия Гарифуллина