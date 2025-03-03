Чемпион мира по плаванию Минаков признался, что начал болеть за «Ак Барс»
Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков признался, что болеет за хоккейный клуб «Ак Барс». Пловец начал следить за казанской командой после перехода в сборную Татарстана.
— Я счастлив представлять Татарстан на всероссийской арене, более того, став членом сборной республики, я стал еще и болельщиком «Ак Барса», совмещая с «болением» за питерский СКА. Правда, касаемо футбола, как у многих коренных питерцев, в сердце только один «Зенит», — заявил Минаков в интервью «Реальному времени».
Минаков является многократным победителем чемпионатов мира и Европы. С апреля 2023 года пловец представляет на российских соревнованиях сборную Татарстана. В сентябре прошлого года спортсмен перешел в стан СК «Синтез».
В декабре 2024 года Минаков в составе сборной России выиграл эстафету 4х100 метров на чемпионате мира в Венгрии.
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