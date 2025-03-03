Чемпион мира по плаванию Минаков признался, что начал болеть за «Ак Барс»

Фото: Динар Фатыхов

Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков признался, что болеет за хоккейный клуб «Ак Барс». Пловец начал следить за казанской командой после перехода в сборную Татарстана.

— Я счастлив представлять Татарстан на всероссийской арене, более того, став членом сборной республики, я стал еще и болельщиком «Ак Барса», совмещая с «болением» за питерский СКА. Правда, касаемо футбола, как у многих коренных питерцев, в сердце только один «Зенит», — заявил Минаков в интервью «Реальному времени».



предоставлено СК «Синтез»

Минаков является многократным победителем чемпионатов мира и Европы. С апреля 2023 года пловец представляет на российских соревнованиях сборную Татарстана. В сентябре прошлого года спортсмен перешел в стан СК «Синтез».



В декабре 2024 года Минаков в составе сборной России выиграл эстафету 4х100 метров на чемпионате мира в Венгрии.

Зульфат Шафигуллин