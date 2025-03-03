Песков заявил, что у Путина и Трампа не было публичных контактов с 12 февраля

У президентов России и США Владимира Путина и и Дональда Трампа не было никаких публичных контактов после телефонного разговора, состоявшегося 12 февраля. Об этом в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского говорят о том, что Киев не хочет мира и не готов к переговорам.

— Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно, — подчеркнул он.

Упомянутый разговор между Путиным и Трампом длился полтора часа. Лидеры обсудили ключевые вопросы, такие как ближневосточное урегулирование и состояние российско-американских отношений, а также была затронута тема обмена граждан России и США, при этом Вашингтон подтвердил готовность выполнять достигнутые соглашения.

Галия Гарифуллина