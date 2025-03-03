Владимир Путин встретится с Рустамом Миннихановым

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Встречу анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— На приеме у президента будет глава Татарстана Рустам Минниханов, — цитирует Пескова RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что Татарстан является одним из важнейших субъектов России с очень высокими показателями во всех областях. «Всегда интересный разговор происходит между Миннихановым и Путиным», — отметил он.

— Это будет публичная часть рабочего дня главы государства, — заявил Песков.

Предыдущая рабочая встреча президента России и раиса Татарстана состоялась 22 февраля прошлого года. Тогда Владимир Путин похвалил республику за организацию «Игр будущего».

— На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России, — обратился глава государства к Рустаму Минниханову.

Галия Гарифуллина