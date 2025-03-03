Пенсионер из Казани потерял 450 тыс. рублей в попытке записаться на диспансеризацию

Фото: Михаил Захаров

Пенсионер из Казани потерял 450 тыс. рублей, думая, что записывается на диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Казанцу позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей регистратуры поликлиники. Она попросила пенсионера сообщить ей номер СНИЛС, чтобы записать на диспансеризацию. В результате злоумышленники получили доступ к его данным на портале госуслуг.

После этого казанцу стали звонить представители «кредитно-финансовых учреждений и правоохранительных органов». Они заявили, что на него по липовой доверенности пытаются оформить кредит. В попытке обезопасить свои средства пенсионер перевел на сторонние счета более 450 тыс. рублей.

В отделе полиции «Азино-2» Управления МВД России по Казани возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, фишинг и мошенничество в соцсетях стали наиболее популярными схемами у аферистов. В 2024 году количество попыток перехода россиян на фишинговые сайты увеличилось почти в четыре раза. Мошенники часто создают поддельные страницы известных банков и популярных сервисов.

Галия Гарифуллина