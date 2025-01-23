В Госдуме поздравили Юру Борисова с номинацией на «Оскар» и сравнили его с Гагариным

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».

— Помню его по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!». Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на «Оскар». Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде, — сказал Гусев РИА «Новости».

Напомним, что в четверг Киноакадемия объявила о включении Юрия Борисова в список номинантов за роль второго плана в фильме «Анора». Конкуренцию ему составят Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Гусев отметил, что, несмотря на «русофобскую обстановку» на Западе, настоящий талант не знает преград и Юра Борисов продолжает покорять мировой кинематограф.

— Желаю, чтобы наш русский парень обязательно взял в руки долгожданную статуэтку, — заключил депутат.

Стоит отметить, что ранее Борисов номинировался на премии «Золотой глобус», BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, помимо Борисова, снялись и другие российские актеры: Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина уже завоевала главный приз 77-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Рената Валеева