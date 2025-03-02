«Ак Барс» обыграл «Сибирь» со счетом 6:3
Казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в гостевом матче. Счет в конце игры составил 6:3.
Среди казанцев отличились Егор Коршков, Артем Галимов, Эрик О’Делл и Александр Барабанов. На счету Галимова три гола.
28 февраля «Ак Барс» проиграл в Челябинске «Трактору» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина упустила победу с 2:0, пропустив три гола подряд.
В среду, 4 марта казанский клуб сыграет на своем льду с «Автомобилистом». Начало встречи в 19:30.
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