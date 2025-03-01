УНИКС проиграл ЦСКА четвертый раз в сезоне Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС уступил в Москве ЦСКА со счетом 86:97 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Велимира Перасовича четвертый раз в сезоне проиграла армейцам.



Самым результативным игроком УНИКСа стал Джален Рейнольдс, набравший 21 очко. В составе ЦСКА больше всех набрал Мело Тримбл, у которого 18 баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это второе поражение УНИКСа в чемпионате после 16-матчевой победной серии. Ранее казанцы проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге.



Следующий матч УНИКС проведет 4 марта в Казани с МБА-МАИ в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 97:86 (21:12, 22:23, 20:21, 34:30)

Зульфат Шафигуллин