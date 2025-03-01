УНИКС проиграл ЦСКА четвертый раз в сезоне Единой лиги ВТБ
УНИКС уступил в Москве ЦСКА со счетом 86:97 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Велимира Перасовича четвертый раз в сезоне проиграла армейцам.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Джален Рейнольдс, набравший 21 очко. В составе ЦСКА больше всех набрал Мело Тримбл, у которого 18 баллов.
Это второе поражение УНИКСа в чемпионате после 16-матчевой победной серии. Ранее казанцы проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге.
Следующий матч УНИКС проведет 4 марта в Казани с МБА-МАИ в 20.00 по московскому времени.
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 97:86 (21:12, 22:23, 20:21, 34:30)
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