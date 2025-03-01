США приостановили кибероперации против России

Фото: Максим Платонов

Глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ о прекращении всех киберопераций США против России, включая наступательные действия. Об этом сообщили в издании Record.

Приказ был передан начальнику киберкомандования генералу Тимоти Хофу. Важно отметить, что этот приказ не касается Агентства национальной безопасности США. Точные сроки выполнения указания пока не известны.

Кроме того, администрация Трампа сократила поддержку восстановления энергосети Украины и уменьшила количество сотрудников USAID на Украине с 64 до 8.

Трамп также заявил, что для возобновления диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским тот должен прекратить критику Путина и выразить стремление к миру. Подробнее о встрече Трампа и Зеленского — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина