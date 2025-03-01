Певец из Казани Игнат Изотов прошел слепые прослушивания на шоу «Голос»
Игнат Изотов, 26-летний певец из Казани, успешно прошел слепые прослушивания на популярном шоу «Голос». Он исполнил итальянскую песню «Il Mondo», которая была написана в 1965 году.
Все члены жюри развернулись к исполнителю, и Игнат выбрал в качестве наставника известную певицу Полину Гагарину.
- Изотов является лауреатом множества музыкальных конкурсов и воспитанником проекта «Созвездие-Йолдызлык».
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