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Певец из Казани Игнат Изотов прошел слепые прослушивания на шоу «Голос»

08:18, 01.03.2025
Певец из Казани Игнат Изотов прошел слепые прослушивания на шоу «Голос»
Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Игнат Изотов, 26-летний певец из Казани, успешно прошел слепые прослушивания на популярном шоу «Голос». Он исполнил итальянскую песню «Il Mondo», которая была написана в 1965 году.

Все члены жюри развернулись к исполнителю, и Игнат выбрал в качестве наставника известную певицу Полину Гагарину.

  • Изотов является лауреатом множества музыкальных конкурсов и воспитанником проекта «Созвездие-Йолдызлык».
Анастасия Фартыгина

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