В Греции проходят массовые митинги после железнодорожной катастрофы

Тысячи человек собрались у парламента Греции в Афинах, требуя справедливости и тщательного расследования железнодорожной катастрофы, произошедшей в 2023 году. Протест организован родственниками жертв трагедии, в которой погибли 57 человек. Об этом сообщили в ТАСС.

Полиция приняла усиленные меры безопасности, закрыв ближайшие станции метро и выведя более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. На площади «Синтагма» и прилегающих улицах установлены полицейские автобусы, а также ведется наблюдение с помощью вертолета и дронов. В ходе акции уже задержаны 11 человек.

Протесты проходят не только в Афинах, но и в других городах Греции, включая Салоники и Патры, а также за границей. Митингующие требуют ответов на вопросы о безопасности на железных дорогах, так как после катастрофы профсоюзы железнодорожников заявили о серьезных проблемах с системами сигнализации и управления.

Ситуация накалилась, когда анархисты начали забрасывать полицию бутылками с зажигательной смесью, на что спецназ ответил светошумовыми гранатами. В результате столкновений пострадали несколько человек, в том числе продавец киоска, и задержаны 84 человека, среди которых 16 арестованы с оружием и зажигательными средствами.

Анастасия Фартыгина